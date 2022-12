Verissimo, Francesca Cipriani: «Basta chirurgia estetica, prossima volta che entrerò in sala operatoria sarà per partorire»

Francesca Cipriani è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme ad Alessandro, che ha sposato una settimana fa. «Lo sognavo ancora ma non ci credevo più all'amore», afferma l'ex pupa. Raffaella Fico, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Patrizia Pellegrino, Myss Keta, Manila Nazzaro, Aldo Moro, anche loro ex gieffini, tra gli oltre 200 invitati alle loro nozze.

Francesca Cipriani: «Basta chirurgia estetica»

«Lei era un po' diffidente per le relazioni precedente. Nessuno se lo aspettava». dice lui. «Da persona di paese non avrei mai pensato di riuscire a conquistare una persona di spettacolo. L'ho conquistata con piadine e tortelline».

I due si sono fidanzati durante l'ultimo intervento estetico a cui lei si è sottoposta. «Lei doveva fare l'ultimo intervento estetico ed era da sola, io gli sono stato vicino. Gli ho dato l'anello di fidanzamento quando non era completamente cosciente dopo l'anestesia».

Cipriani infatti ha detto per sempre addio alla chirurgia: «La prossima volta che entrò in sala operatoria sarà per partorire. Basta chirurgia estetica. Con la chirurgia compensavo la mia carenza affettiva, ma ora sono felice. Quando si sta bene queste cose non le cerchi più». Alessandro è già papà di un piccolo di 3 anni ma i due non vedono l'ora di diventare genitori.

«Cosa è successo durante la prima notte di nozze? Nada, lui era distrutto», rivela Francesca Cipriani a fine intervista.