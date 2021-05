15 Maggio 2021

di Mattia Marzi

(Lettura 3 minuti)







Contratti discografici già firmati, milioni di stream sulle piattaforme, Dischi d'oro e di platino. È già di per sé un mistero come un programma giunto alla sua ventesima edizione continui a fare ascolti come quelli che ha fatto quest'anno Amici (spesso confrontandosi, va detto, con una controprogrammazione non all'altezza, tra repliche e film): media del 27,52% di share pari a 5,7 milioni di telespettatori per le puntate del serale del talent show condotto da Maria De Filippi, che è partito lo scorso 20 marzo e chiuderà con la finale di questa sera, in diretta su Canale 5.

I PREMI

Poi ci sono i dati relativi al successo riscosso ancor prima della fine del programma dai cantanti di quest'edizione, che danno il senso di un talent che sembra resistere alla crisi del genere: oltre 170,6 milioni di stream complessivi su tutte le piattaforme digitali per le loro canzoni, raccolte pure in una compilation, Amici Bro, pubblicata lo scorso marzo in esclusiva su Amazon e balzata subito al primo posto della classifica settimanale Fimi dei dischi più venduti in Italia. Tanto per essere chiari: erano sette anni che la produzione del programma non pubblicava una raccolta con gli inediti dei concorrenti, un must ai tempi d'oro di Federico Angelucci, Marco Carta, Alessandra Amoroso e Emma Marrone, quando - nell'era pre-streaming - Amici non s'accontentava di lanciare un solo fenomeno discografico a stagione ma ne piazzava in classifica almeno tre o quattro (quanti ne rimanevano tra la fine di un'edizione e l'inizio della successiva, è un altro discorso).

A contendersi la vittoria del circuito canto di Amici 20 saranno Sangiovanni (18 anni compiuti dentro al loft del talent lo scorso gennaio), Aka 7even (20) e Deddy (18), mentre per il ballo concorrono Giulia (19) e Alessandro (21). Il vincitore assoluto, che sarà scelto dal pubblico tramite il televoto, si aggiudicherà un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d'oro, mentre ai vincitori di categoria andranno 50 mila euro a testa. A consegnare la coppa al primo classificato sarà la vincitrice dell'ultima edizione, Gaia, che dopo il successo dello scorso anno con la hit Chega (doppio Disco di platino) ha partecipato a marzo al Festival di Sanremo con Cuore amaro. I pronostici danno come vincitore Sangiovanni, vero nome Giovanni Pietro Damian: pare che a suggerirlo a Maria De Filippi sia stata Madame, sua amica e compagna di etichetta, la Sugar di Caterina Caselli. L'album d'esordio, dal titolo eponimo, è uscito ieri: lo hanno anticipato Lady (Disco di platino, 29 milioni di ascolti su Spotify), Guccy Bag e Tutta la notte (entrambe certificate Disco d'oro), cantate nelle varie puntate di Amici.

L'ELIMINAZIONE

Ha buone chances anche Aka 7even, vero nome Luca Marzano, napoletano: storia difficile alle spalle (da adolescente finì in coma in seguito ad alcune crisi epilettiche), nel 2017 fu scartato da X Factor. La sua Mi manchi, 19,5 milioni di ascolti su Spotify, è Disco di platino: l'album uscirà il 21 maggio per Sony. Deddy, vero nome Dennis Rizzi, ha vinto un Disco d'oro con Il cielo contromano, la canzone da 12 milioni di stream che ha dato il titolo al suo album, uscito per Warner. Eliminato in semifinale tra le polemiche, Tancredi Cantù Rajnoldi - figlio di Alberto, direttore creativo di Armani - ha già vinto il premio prova Tim e firmato un contratto con Warner, che ieri ha pubblicato il suo album Iride. Tra gli ospiti della finale, oltre a Gaia, anche Pio e Amedeo, contestatissimi dopo il monologo contro il politicamente corretto a Felicissima sera, il loro show in tre puntate su Canale 5 battezzato proprio da Maria De Filippi.