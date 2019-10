Amici Celebrities, i finalisti: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si baciano per la gioia

Amici Celebrities: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese in finale. La quinta puntata andata in onda mercoledì sera su canale 5, ha emesso il suo verdetto: la squadra bianca esce quasi indenne, mentre Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto vengono eliminati.

Amici Celebrities: Michelle Hunziker in conduzione sorridente, ma tesa. E i social acclamano Maria De

Filippi



La semifinale di Amici Celebrities in doppia conduzione, si fa per dire, con Michelle Hunziker e Maria De Filippi in veste di giurata speciale, si è disputata a gironi; niente più bianchi contro blu, ma tutti contro tutti.



Filippo Bisciglia

Laura Torrisi

Ciro Ferrara

Il primo finalista,, è stato scelto dal pubblico a casa che ha avuto un giorno per televotare il personaggio preferito. Nel secondo girone viene eliminata, mentre nel terzo Pamela Camassa conquista la maglia d'oro della finale. Maria De Filippi stuzzica i due fidanzati che alla fine si baciano per la gioia del pubblico in studio. Maglia d'oro anche per. Il duello finale è tra Emanule Filiberto e Massimiliano Varrese che duettano insieme ad Ornella Vanoni. A dare i voti nell'ultima manche non solo i giurati ma anche i finalisti. «Sono stati bravi tutti e due anche se con personalità diverse - dice Maria De Filippi - avete fatto un bellissimo percorso, sono felice che abbiate accettato, spero vi siate anche divertiti». Massimiliano Varrese vince e stacca anche lui il biglietto per la finale della prossima settimana.

