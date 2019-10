Amici Celebrities, la dolce dedica di Filippo Bisciglia a Pamela Camassa: «Le nostre sfide continueranno»

Amici Celebrities, la dolce dedica di Filippo Bisciglia a Pamela Camassa: «Brava cucciolotta mia, ti meriti tutto»​. Pamela Camassa è la vincitrice della prima edizione dedicata ai Vip di Amici, mentre il suo fidanzato, Filippo si è dovuto accontentare del terzo posto, e su Instagram ha scritto un post pieno d'amore.

Amore a gonfie vele tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Il conduttore di Temptation Island che è sempre stato il più agguerrito in questa prima edizione di Amici Celebrities, si è dovuto "arrendere" alla bravura della compagna Pamela Camassa che mercoledì sera durante la diretta ha alzato la coppa. Una resa incondizionata e piena d'amore che ritroviamo anche nelle doci parole che Bisciglia ha scritto per Pamela sui social: «e brava Pamy... ora alza la coppa “in faccia” a lui ... hai vinto una battaglia ma non la guerra, sappilo ... le nostre sfide continueranno tra il salotto e la cucina, e lo sai che in cucina sono imbattibile ... brava cucciolotta mia ... ti meriti tutto ».





