Ultimo aggiornamento: 08:59

Amici Celebrities, Filippo Bisciglia eliminato: «Non volevo fare questo programma insieme a Pamela». Il conduttore dideve rinunciare al sogno di vincere la coppa ad un passo dal traguardo, lascia però in gara, i due talenti più completi di questa edizione di Amici dedicata ai Vip: Pamela Camassa e Massimiliano Varrese.e Massimiliano Varrese sono i due concorrenti arrivati alla finalissima di Amici Celebrities, entrambi portando sia canto che ballo. Filippo Bisciglia eliminato tra gli applausi del suo pubblico ha ringraziato tutti: «Sono contento per Pami, ero agitato durante questa esibizione, ho cantato Ultimo malissimo, è giusto che passi Pamela. Volevo ringraziare tutti, per me cantare di fronte a Ornella Vanoni è stato un onore. Non volevo fare questo programma insieme a Pamela, e invece ho vissuto una bellissima esperienza, grazie per avermi convinto. e poi grazie perchè mi porterò finalmente tutto l'affetto del pubblico che ho ricevuto qui in questo studio».