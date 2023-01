C'è posta per te, svelato il nome del primo big internazionale: colpaccio di Maria De Filippi. E il nuovo postino è un ex di Uomini & Donne

Sabato 7 gennaio torna su canale 5 il tanto atteso C'è posta per te. Tutto pronto per la nuova stagione di uno dei programmi di Maria De Filippi piu' amati dal pubblico, e anche quest'anno "Queen Mary" mette in campo l'artigliera pesante. Mancano 4 giorni alla messa in onda dello show e cominciano a trapelare le prime indiscrezioni tra ospiti e postini. Secondo il settimanale tv Sorrisi e canzoni, Maria De Filippi avrebbe fatto veramente un bel colpaccio, con il suo super ospite. Di chi si tratta? Di Charlize Theron, la star hollywoodiana sudafricana classe 1975.

C'è posta per te, dal 7 gennaio torna Maria De Filippi: gli ospiti

E rimanendo con gli ospiti stranieri, ma ormai amatissimi in Italia, tornerà anche quest'anno Can Yaman. E per rimanere nella zona comfort, torneranno anche Luca Argentero e Stefano De Martino, che sono una garanzia ormai per Maria de Filippi. Inoltre sarà protagonista in una puntata anche Massimo Ranieri.

Il nuovo postino

E sulla squadra dei postini, ci sono novità? Si, si aggiunge alla crew Giovanni Vescovo. Ex corteggiatore di Sonia Lorenzin a Uomini&Donne ora per il 30enne il posto in tv è assicurato.