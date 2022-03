Amici 21, (domani) seconda puntata del Serale: eliminati e ospiti. Le anticipazioni

Amici 21 è passato al Serale per le ultime sfide. Domani andrà in onda su Canale 5 alle 21.40 la seconda puntata del talent di Maria De Filippi e sul web già trapelano le indiscrezioni. Lo show che verrà trasmesso domani è stato difatti registrato ieri e sul profilo twitter di Amici News possiamo già trovare le anticipazioni.

In giuria ci saranno sempre Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino. Ospite in studio sarà Irama a cui la moglie di Maurizio Costanzo consegnerà anche il disco di paltino.

Nella seconda puntata di domani, in onda domani sera alle ore 21:30, super ospite IRAMA che canterà “Ovunque Sarai” e poi anche Nino Frassica 🤩#Amici21 pic.twitter.com/0wBp1Rp2EN — AMICI NEWS (@amicii_news) March 25, 2022

Amici 21, le anticipazioni della seconda puntata

La puntata parte e si accendono i motori. I primi a scendere in pista sono i team capitanati da Zerbi-Celentano e Todaro-Cuccarini. Nella prima manche vediamo il duetto Alex e Sissi che cantano “Just give me a reason” vs Lda e Luigi con “Per colpa di chi” e vincono Alex e Sissi. Seconda manche protagonisti: Leonardo e Michele vs Nunzio e Crhristian che ballano un flamenco modificando la coreografia della Celentano per il famoso guanto di sfida e vincono Leonardo e Michele. Terza manche: Carola che balla una coreografia neoclassica su un cubo sulle note di “Pump it” contro Aisha, vince Aisha. La squadra Todaro-Cuccarini si portano il punto a casa e al ballottaggio finiscono Luigi, Leonardo e Calma. Calma viene eliminato dal Serale.

Le sfide

Seconda sfida: tra la squadra di Rudy Zerbi-Alessandra Celentano e Ramondo Todaro-Lorella Cuccarini. Nella prima manche: Carola e Leonardo ballano un samba contro Nunzio e Serena e questi ultimi vincono. Seconda manche: Lda vs Corale, vince Lda. Terza sfida: Luigi contro Christian, vince Luigi. Quindi a portarsi il punto a casa stavolta sono Zerbi-Celentano. Al ballottaggio Christian, Alex e Nunzio e Christian resta al ballottagio.

🔴 UFFICIALE: l’eliminato tra Christian e Crytical (visto da una talpa rimasta fuori) è Crytical 🔴#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) March 24, 2022

Il secondo eliminato

La terza sfida vede protagoniste le squadre di Zerbi-Celentano e Anna pettinelli-Veronica Peparini. Zerbi annulla il guanto di sfida tra Luigi e Crytical. Prima manche: Michele vs Albe e Crytical, vince Michele Seconda manche: Lda contro Dario, vince Lda. Quindi Zerbi-Celentano conquistano la sfida. Al ballottaggio finiscono Albe, Crytical e John Erik. E rimane al ballottaggio per l'eliminazione Crytical. Domani sapremo chi potrà continuare a lottare per vincere Amici 21 tra Christian Crytical. Anche se su Amici news si legge che a lasciar la scuola è stato Crytical (visto da una talpa che stava fuori).

🔴 Maria: ALBE HAI RAGGIUNTO 1 MILIONE DI STREAMING 🔴#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) March 24, 2022

Nel frattempo Albe vince il Premio Tim, il brano "Giravolte" ha già raggiunto un milione di streming.