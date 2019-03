Giorgia: «La morte di Alex Baroni una voragine, quella sera mi scrisse un messaggio»

Giorgia ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha parlato di Alex Baroni, il cantante suo ex compagno morto nel 2002 vittima di un incidente in moto. Giorgia ha parlato di quello che ha significato nella sua vita la perdita di Alex Baroni, rivelando anche qualche dettaglio inedito della vicenda che le ha stretto attorno l'affetto dei fan. «La sua perdita è stata una voragine nella mia vita e in quella della sua famiglia», ha detto. «La sera prima di morire - racconta Giorgia a Verissimo - Mi aveva lasciato un messaggio sul telefono al quale non avevo risposto. Questo messaggio l’ho conservato per molto tempo, poi mi si è cancellato… credo sia stato un segno».

Alex Baroni, 16 anni dalla morte: il ricordo di Giorgia su Facebook





Giorgia e Alex Baroni

Isola dei Famosi 2019, eliminate le sorelle Mihajlovic

Un dolore immenso, difficile da superare se non impossibile. Tanto che la stessa cantante non riesce a spiegare come abbia fatto: «Non so veramente come ho fatto. Sembra che sia successo un momento fa. Ho avuto una serie di anni di sbandamento, anni devastanti. Ci vuole del tempo per ritirarsi un po’ su. Io – prosegue – sono stata aiutata dagli amici e da una ventina d’anni di psicoanalisi».



Ultimo aggiornamento: 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA