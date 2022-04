Alex Baroni, 20 anni fa la morte. Il ricordo di Giorgia: «Il tempo non cancella niente»

«Venti anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente». Così la cantante Giorgia su Twitter ha voluto ricordare la morte del cantate Alex Baroni rimasto ucciso a soli 35 anni in un incidente stradale.

La loro è stata una intensa storia d'amore duratadal 1997 al 2001 e, anche se quando il cantante è morto non stavano più insieme, Giorgia ha più volte raccontato di aver sofferto molto per la scomparsa di Alex. «Avrei voluto morire anche io con lui - ha detto in un'intervista -. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe...non mi rassegnavo». Di recente la cantante ha raccontato che Baroni le aveva lasciato un messaggio in segreteria il giorno prima dell'incidente e che lei per anni non ha avuto il coraggio di cancellare, fino a quando è scomparso dalla memoria del telefono «Un segno del destino».

Alex Baroni, il ricordo di Giorgia: «Mi sono trovata a scegliere se sopravvivere o no»

Il cantautore milanese Alex Baroni morì, a soli 35 anni, il 13 aprile del 2002, dopo 25 giorni in coma irreversibile a causa di un terribile incidente motociclistico sulla circonvallazione Clodia, a Roma. Il 19 marzo 2002, stava percorrendo in moto la circonvallazione Clodia quando venne travolto da un'automobile che stava compiendo un'inversione di marcia in un punto in cui non avrebbe potuto. Muore venticinque giorni dopo, il 13 aprile, a soli 35 anni. Tifoso dell'Inter, lo stadio Meazza osservò un minuto di silenzio in sua memoria il giorno dopo, nella partita tra Inter e Brescia. Per quell'incidente, l'automobilista venne scagionato dall'accusa di omicidio colposo nel 2007 e assolto. Per il giudice, Alex Baroni procedeva a velocità troppo elevata e senza aver allacciato il casco.