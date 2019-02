Isola dei Famosi 2019, eliminate le sorelle Mihajlovic. In nomination, Luca Vismara, Jeremias Rodriguez e Marina La Rosa

Alessia Marcuzzi ha dato il benvenuto al pubblico del reality di Canale 5 e ha svelato ai telespettatori tutto quello che è accaduto in settimana . Dalla lite tra Marina La Rosa e Jo Squillo, che si sarebbe sentita tradita dall'amica, all'accesso scontro tra Luca Vismara e Jeremias Rodriguez. Eliminate le sorelle Mihajlovic.​ In nomination ci finiscono Luca Vismara, Jeremias Rodriguez e Marina La Rosa.

01.11 Alessia Marcuzzi saluta tutti in studio. A lunedì 4 marzo per la prossima puntata. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buonanotte!

01.08 Soleil, leader della settimana, manda al televoto Marina La Rosa. In nomination ci finiscono Luca Vismara, Jeremias Rodriguez e Marina La Rosa. Soleil porta sull'Isla Bonita il suo Jeremias.

01.00 Continuano le nomination. Ghezzal nomina Luca; Aaron nomina Jeremias; Luca nomina Ghezzal; Riccardo nomina Ariadna.

00.57 Jeremias nomina Luca. Ricomincia la lite, Luca dice: «Io non parlo alle spalle». Ma Soleil e Jeremias non sono d'accordo.

00.55 Luca Vismara interrompe le nomination per dire la sua su Jo Squillo: «Non si fa capire con il gruppo, è molto criptica, non prende posizione. È l'Isola dell'omertà».

00.49 Iniziano le nomination. Jo nomina Luca; Sarah nomina Ghezzal; Marina nomina Jeremias; Paolo nomina Jeremias; Marco nomina Luca; Ariadna nomina Jo.

00.42 Entra Giorgia Venturini in studio, dopo l'eliminazione della scorsa settimana. L'ex naufraga si scaglia contro Marina La Rosa: «È lei la stratega. Ha sfruttato il dolore di Jo. E ci ha provato anche con me».

00.38 Nessuno dei due ragazzi molla la corda con entrambi le mani. Sono fortissimi. È la prima volta che la prova del fuoco arriva al termine. Vince Soleil che ha mollato la prima mano dopo Aaron. È lei la leader della settimana. I naufraghi che hanno puntato su Soleil vincono un uovo a settimana fino alla prossima diretta. Verdure per i vegani.

00.23. È il momento della prova leader. Dopo le polemiche sulla prova del fuoco, sono ancora Soleil Sorgè e Aaron Nielsen a contendersi il titolo. Aaron e Soleil se la giocano contemporaneamente, con un'unica lingua di fuoco. Per evitare altre polemiche.

00.07 Si passa a parlare del litigio tra Jo Squillo e Marina La Rosa. Jo si sente tradita per non essere stata salvata dall'amica: «Sorelle sto caz***». Marina si difende così: «Non siamo sorelle, ci conosciamo poco. Ho fatto un passo indietro quando ho visto che difendeva Soleil Sorgè.

00.02 Scoppia una lite tra Alda D'Eusanio e Kaspar Capparoni che ha affermato: «Non mi fido delle donne». Alba Parietti un po' lo prova a comprendre, ma Alda non ci sta: «Se sa un segreto lo deve dire, non esiste che non si fida delle donne».

23.44 E adesso risate con la Gialappa's. Si parla, come al solito, di Paolo Brosio, tra sacro e profano.

23.37 Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini si giocano l'immunità sull'Isola che non c'è con la prova dell'Uomo Vitruviano. E dopo una super prova vince Bettarini. Ma rimangono entrambi sull'Isola, le sorelle scelgono di tornare a casa.

23.22 Adesso si parla di Ariadna Romero e Ghezzal. L'ex calciatore: «Sono sempre romantico quando corteggio una donna». Alessia Marcuzzi chiede alla modella se c'è speranza e lei replica: «Siamo solo amici». Ma nessuno le crede.

23.14 Alessia Marcuzzi si collega con Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni sull'Isola che non c'è.

23.02 È il momento della prova ricompensa. Ma nessuno ascolta Alvin che si spazientisce: «I miei figli mi ascoltano di più».

22.48 È il momento dell'eliminazione. Ad abbandonare l'Isola sono le sorelle Mihajlovic.

22.36 Paolo Brosio in diretta liquida Sarah Altobello: «Sono amico di tutti».

22.32 In attesa dei risultati, va in onda il filmato su Paolo Brosio Sarah Altobello. Lei rivela: «Potrebbe stimolarmi l'ormone. Pur di stargli vicino faccio pure il Rosario». Nuovo flirt?

22.31 Alessia Marcuzzi chiude il televoto. Tra poco sapremo chi uscirà tra Riccardo Fogli, le sorelle Mihajlovic e Luca Vismara.

22.23 Marina La Rosa difende Paolo Brosio: «È l'unico che ha dato la mano in segno di pace a Soleil e Jeremias. Ma loro sono insopportabili».

22.16 Viene mandata in onda la lite tra Paolo Brosio e Jeremias Rodriguez. Jeremias accusa Brosio di avere cose dalla produzione che gli altri non hanno. La replica di Borsio: «Quando avrai lavorato 30 anni in tv come me magari le daranno anche a te». Soleil rincara la dose: «Preghi davanti alla telecamera».

22.07 Scoppia una lite furiosa tra Jeremias e Paolo Brosio sulle lumache. Secondo il fratello di Belen Brosio si dà da fare solo davanti alle telecamere.

21.58 Jeremias contro tutti. Il fratello di Belen accusa il gruppo di non fare niente per procacciarsi il cibo e si rifiuta di condividere con gli altri le lumache.

21.50 Alda D'Eusanio attacca Soleil: «Se non ti piace quello che ti dicono, non ti confronti e te ne vai. Hai provocato Ariadna».

21.47 Ariadna spiega perché ha nominato Riccardo Fogli. «Parlava sempre di sesso, ma adesso ci siamo conosciuti meglio. Mi sono anche fiondata nel suo letto».

21.40 Va in onda il riepilogo settimanale e la lite tra Soleil Sorgè e Ariadna. Quest'ultima esplode: «Sei falsa come la merda»

21.36 Alessia Marcuzzi dà il benevuto e annuncia che dalla prossima settimana l'Isola dei Famosi torna al lunedì, la sua collocazione originaria.

