Aessandro Greco: «Il Cantante mascherato? Per me è stato il programma delle conferme»

Il cantante mascherato? Per me è stato il programma delle conferme

. Commenta così Alessandro Greco la sua partecipazione a Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci che lo ha visto salire sul podio al terzo posto della classifica finale. Spiega Greco:

Prima di tutto la conferma che il mio rapporto con il pubblico con il passare del tempo diventa sempre più bello e speciale, infatti in molti mi hanno riconosciuto dentro quel cagnolone e con grande affetto e generosità, anche tramite i social, mi hanno sostenuto fino alla fine... questa per me è sempre la vittoria più importante! Poi, la conferma che Milly Carlucci è una numero 1 della televisione, perché ha avuto il coraggio di portare in Italia lo show più innovativo di questi ultimi anni. Le sono grato per avermi scelto fra soli 8 personaggi. Infine, la conferma che la Rai è la casa della buona televisione, che sa unire intrattenimento e servizio pubblico, senza scadere nella ricerca degli ascolti a tutti i costi

