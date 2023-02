Le nuove soluzioni digitali per l'apprendimento immersivo e per l'inclusione

Nuove tecnologie per nuove dimensioni di apprendimento ibrido. Vodafone presenta due soluzioni di connected education per accompagnare il processo di digitalizzazione della didattica nella scuola italiana: Vodafone LeARning per un’esperienza di apprendimento personalizzata e immersiva, e Vodafone MOSAIC per promuovere l’inclusione scolastica di alunni con disabilità e disturbi cognitivi, autismo e fragilità. Queste soluzioni rispettano molti dei requisiti di progetto previsti dal piano di investimenti di “Scuola 4.0” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per accelerare il processo di transizione digitale della scuola. Gli istituti hanno tempo fino al 28 febbraio 2023 per caricare nell’apposita area riservata della piattaforma pnrr.istruzione.it una proposta progettuale preliminare per cui utilizzare i fondi previsti dal PNRR.

Con il piano Scuola 4.0 – il cui nome si deve all’obiettivo di realizzare scuole in cui le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici si fondano con gli ambienti digitali per esplorare nuove modalità di apprendimento – il Ministero dell’istruzione ha scelto di destinare 2,1 miliardi di euro alla trasformazione di oltre 100mila aule tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento grazie a dotazioni digitali avanzate. Il piano prevede inoltre di dotare le scuole del secondo ciclo di istruzione di laboratori avanzati per l’apprendimento delle professioni digitali del futuro.

L’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento, grazie a un alto livello di personalizzazione e flessibilità delle soluzioni, consente di accrescere la cooperazione e le relazioni all’interno della classe, sia fra studenti sia fra studenti e docenti. Le soluzioni Vodafone innovano e digitalizzano la didattica creando ambienti flessibili, collaborativi, inclusivi, sicuri e tecnologici.