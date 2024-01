It-Alert, il 22 gennaio messaggio alle 12: cosa significa

Lunedì 22 Gennaio 2024, 08:33

Il sistema di allarme pubblico italiano, IT-Alert, effettuerà nuovi test simulando tre emergenze: il collasso di una diga, un incidente industriale rilevante e un incidente nucleare al di fuori dei confini nazionali. I test si svolgeranno tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio in varie regioni, coinvolgendo territori specifici basati sugli scenari di rischio simulato. I messaggi di allarme saranno inviati a chi si trova nelle aree interessate, con istruzioni per consultare la pagina web di IT-Alert per visionare il testo del messaggio reale. Le date dei test potrebbero variare in caso di allerte meteo-idro o situazioni di emergenza. La simulazione includerà un incidente nucleare a Torino, un incidente industriale a Prato e Campi Bisenzio, e il collasso di due dighe in Campania, Sicilia, Valle d'Aosta, con date specifiche per ciascun evento.

It-Alert, il messaggio del 22 gennaio alle 12

It-Alert, il messaggio del 24 gennaio alle 12

It-Alert, il messaggio del 26 gennaio alle 12

Il 22 gennaio alle 12 il messaggio riguarderà un incidente nucleare al di fuori dei confini nazionali e arriverà sui cellulari accesi e con connessione a Torino e provincia. Il giorno dopo, alle 14.30, verrà invece simulato un incidente rilevante a stabilimenti industriali soggetti alla direttiva Seveso, nel territorio compreso in un raggio di 2 km dall'impianto. Il messaggio sarà diffuso nei territori dei comuni di Prato e Campi Bisenzio.Il 24 alle 12, sempre per un incidente industriale, il messaggio sarà diffuso in Calabria nei comuni di Montalto Uffugo, Rende, Rose e Luzzi, in provincia di Cosenza; in Campania, nel territorio del comune di Napoli; in Emilia Romagna, nel comune di Modena ; in Sardegna, nei comuni di Serramanna e Villasor, nella provincia Sud Sardegna. Si prosegue il 25 gennaio alle 12 in Basilicata, nei comuni di Viggiano e Grumento Nova in provincia di Potenza, e in Friuli Venezia Giulia, nei comuni di Visco, Aiello del Friuli, Palmanova, San Vito al Torre, tutti in provincia di Udine. Sempre il 25 gennaio e sempre alle 12 verrà anche simulato il collasso di due dighe, con il conseguente messaggio che arriverà ai residenti in Campania - nei comuni di Presenzano, Vairano Patenora, Pratella, Ailano, Raviscanina, Pietravairano, Sant'Angelo d'Alife, Baia e Latina, Alife, Dragoni, Alvignano, Gioia Sannitica, Ruviano, Castel Campagnano, Caiazzo, Piana di Monte Verna, Castel Morrone, Pontelatone, Bellona e Capua, tutti in provincia di Caserta, e Faicchio, Puglianello, Amorosi, Melizzano, Dugenta e Limatola, in provincia di Benevento - e nella provincia autonoma di Bolzano, dove saranno interssati i comuni di Valdaora/Olang, Rasun Anterselva/Rasen Antholz, Perca/Percha, Brunico/Bruneck, San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen, Chienes/Kiens.Il 26 gennaio, infine, sempre alle 12, il messaggio di It Alert riguarderà un Incidente rilevante a stabilimenti industriali in provincia de L'Aquila, il collasso di una diga in Sicilia (i comuni interessati saranno Troina e Centuripe, in provincia di Enna, Cesarò e San Teodoro, in provincia di Messina, Catania, Bronte, Randazzo, Adrano, Biancavilla, Paternò, Belpasso e Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania), e in Valle d'Aosta, (i comuni interessati saranno Valgrisenche, Arvier e Villeneuve)