Indonesia, ecco l'isola galleggiante solare: fornirà energia a 50 mila famiglie

Venerdì 10 Novembre 2023, 13:05

L'Indonesia ha inaugurato il più grande parco solare galleggiante del sud-est asiatico, con una capacità di 192 megawatt e un costo di oltre 100 milioni di dollari. Situato sul lago artificiale di Cirata, nella parte occidentale di Java, il parco è il risultato di una collaborazione tra la National Electricity Corporation (PLN) indonesiana e l'azienda di energie rinnovabili Masdar di Abu Dhabi. Il progetto, finanziato da alcuni istituti bancari, comprende 340.000 pannelli solari e mira a coprire il fabbisogno elettrico di 50.000 famiglie. Nonostante il governo indonesiano punti a raggiungere le emissioni zero entro il 2060, attualmente l'energia solare ed eolica rappresenta meno dell'1% del mix energetico del paese, che dipende fortemente dai combustibili fossili, in particolare il carbone. L'Indonesia ha vietato la costruzione di nuove centrali a carbone dal 2023, ma continua la realizzazione di quelle già programmate. Il paese cerca anche di emergere nel mercato dei veicoli elettrici, dato che è il principale produttore mondiale di nichel, un componente cruciale per le batterie, nonostante alcuni dei complessi industriali siano alimentati a carbone, suscitando preoccupazioni ambientali.