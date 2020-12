Google down, saltano Gmail, YouTube e Drive in tutto il mondo. Caos didattica a distanza

Google down, gli utenti del colosso di Mountain View stanno riscontrando problemi in alcune delle funzionalità più gettonate del momento, come Meet e Classroom, molto utilizzate per la didattica a distanza. Per questo motivo studenti di mezza Italia hanno visto le loro video-lezioni saltare improvvisamente. Problemi anche per YouTube, così come per Gmail e Drive. Le segnalazioni sui social si moltiplicano con il passare dei minuti e anche il sito DownDetector certifica il mancato funzionamento di Google.

Le segnalazioni sul down dei servizi Google sono a partire dalle 12.30 circa. La pagina di Google che segnala lo stato dei suoi servizi indica malfunzionamenti su tutte le piattaforme. Le segnalazioni arrivano da Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia, dal Sud Africa, dall'India, dall'America Centrale e dall'America del Sud. «Siamo consapevoli che ci sono problemi di accesso a YouTube, stiamo lavorando per capire. Vi aggiorneremo se non appena avremo notizie», scrive YouTube dal suo profilo Twitter. Ci sono problemi anche con Google Play, il negozio digitale di Mountain View da cui si possono scaricare app per smartphone, e con i servizi di Google per gestire la pubblicità online, Adwords and Adsense. Al momento non ci sono spiegazioni sul motivo del malfunzionamento, qualche utente ipotizza che il problema sia legato agli account degli utenti con Google: YouTube, per esempio, sembra funzionare correttamente se si accede in modalità «in incognito».

