Ceramica tecnologica, l'amplificatore per smartphone alla conquista del mondo

Ultimo aggiornamento: 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche un materiale antichissimo come la ceramica si incontra con la tecnologia. L'azienda La Table di Danilo Cirioni, impresa artigianale del distretto di Civita Castellana (Viterbo), che da 15 anni produce stoviglie in ceramica di altissima qualità, ha unito l'antico sapere degli artigiani alle moderne innovazioni tecnologiche. Con l'obiettivo di sfidare un mercato globale.Da pochi mesi l'azienda produce con successo l'amplificatore in ceramica G-Phone, adatto a ogni tipo di smartphone e che alza il volume dell'apparecchio fino a 15 decibel. La media delle vendite del nuovo strumento è di oltre 500 pezzi al mese, attualmente, ma è destinata ad aumentare con l'ingresso sul mercato americano e su quello australiano. Ispirato a un grammofono a tromba, con il suo design vintage dà un tocco di stile a ogni ambiente.«L'idea è nata dall'esigenza di avere un amplificatore per lo smartphone ha spiegato Cirioni - ma senza aver bisogno di una fonte di energia. L'esempio classico è quando si va a fare le doccia e vogliamo ascoltare la musica dal nostro telefonino. Ma l'utilità si allarga anche all'esigenza di avere la suoneria amplificata per le persone anziane. Il design è stato concepito completamente da me, mentre il prodotto è stato scelto da Confartigianato Viterbo e Lazio Innova, per una presentazione, lo scorso ottobre». Al momento, la vendita del viva voce avviene attraverso il sito internet dell'azienda (www.latable.it) e su Amazon.Prossimamente il G-Phone sarà in mostra al Fico di Bologna, in occasione della presentazione delle eccellenze artigianali italiane.