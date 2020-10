Prime Day Amazon, ultime ore: ecco le migliori offerte fino a mezzanotte

Dopo tanta attesa, finalmente è in corso il Prime Day Amazon 2020: uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping online. Quest’anno, per la prima volta, l’appuntamento si estende a 48 ore di imperdibili offerte e sconti vantaggiosi: è partito ieri e dura fino alla mezzanotte di oggi, 14 ottobre. Due giorni di acquisti con oltre un milione di offerte a livello globale per i clienti Amazon Prime.

Sono coinvolte praticamente tutte le categorie merceologiche e tra offerte lampo ed esaurimento scorte, è bene essere aggiornati in diretta per non rischiare di perdere le promozioni migliori. Ecco la nostra selezione live per scegliere al meglio e in tempo reale.

Momo Design Venezia, bicicletta elettrica a pedalata assistita: telaio e parafanghi in acciaio, motore posteriore a 250W, luci led e freni eccellenti. La Venezia è un gioiello firmato da un brand che è sinonimo di qualità e stile quale Momo Design, una soluzione eccezionale per la mobilità urbana. Si tratta di un articolo idoneo al bonus, in offerta oggi al 29% in meno. E’ infatti ora in vendita, solo fino a mezzanotte, a 499,00€.

Samsung DV80M5210IW/ET Asciugatrice 8 Kg: grazie alle sue elevatissime prestazioni è la più venduta su Amazon. Dotata di tecnologia optimaldry, pompa di calore e cestello diamond, rispetta i capi garantendo un’ottima asciugatura. Un elettrodomestico pratico e funzionale per l’inverno. L'eccezionale sconto sfiora il 60% e si può ordinare a 449,00€.

Hoover HF222UPT aspirapolvere senza fili: leggera, agile e facilmente manovrabile, sembra essere la soluzione perfetta per pulire a fondo la propria casa in modo efficace ma senza spendere un occhio della testa, soprattutto usufruendo dell’offerta Prime Day. Permette di scegliere tra più programmi e modalità mentre un indicatore con luci led informa costantemente sul livello della batteria, che ha un’autonomia di 40 minuti. E’ inclusa la mini spazzola per i peli dei nostri amici animali. Il prezzo è di 99,90€, a fronte di una riduzione del 57%.

Smartphone Samsung Galaxy M3: velocità di performance e quattro fotocamere posteriori lo rendono il cellulare ideale per tutti gli appassionati di fotografia, uno strumento capace di realizzare scatti di livello professionale. Ha una funzionale batteria da 6.000 mAh dotata di ricarica rapida, perfetta per utilizzarlo senza preoccupazioni. Il display da 6,4’’ è caratterizzato da colori naturali e contrasti elevati. Il design affusolato ed ergonomico si adatta senza problemi al palmo della mano. Il prezzo in occasione di Prime Day è imbattibile: 229,90€.

Samsung WW90M644SBW Lavatrice 9 kg QuickDrive: velocissima, riesce a garantire un bucato pulito con ecolavaggio in soli 59 minuti. Il risultato è impeccabile, senza rinunciare a delicatezza ed efficienza energetica. E’ tra le più apprezzate in vendita su Amazon, con cinque stelle di gradimento assegnate dagli utenti che l’hanno acquistata. Solo in occasione del Prime Day a 499,00€.

Samsung TV UE43TU7190UXZT Smart Tv: 43 pollici a un prezzo eccezionale per una visione intensa e realistica. Compatibile con gli assistenti vocali e dotato dell’innovativo Crystal Display più la definizione in 4k, è l’ideale per chi sta cercando un nuovo televisore con cui guardare i suoi programmi preferiti.



Acer Aspire 3 Notebook: il marchio è una garanzia di qualità e il prezzo più che competitivo. Ampio storage, 8 GB di Ram e tante porte diverse per collegare praticamente qualsiasi periferica. Il display è di 15,6’’, la misura ideale per 2kg di peso. Pratico e leggero.

Fifa 21 PlayStation 4: un videogioco che è un grande classico, intramontabile per chi è appassionato di calcio e gaming. Apprezzato da adulti e bambini, include l’upgrade per PS5 e ha uno sconto di circa il 30%.

Ghd Gold piastra per capelli: professionale e innovativa, vanta due sensori termici di ultima generazione per uno styling perfetto dalla base alle punte. Il brand è leader del settore e lo sconto davvero imperdibile.





Foppapedretti Stendibiancheria Gulliver: non solo elettronica ma anche casa, con un oggetto che tutti usiamo quasi quotidianamente. La struttura è in solido legno massiccio e lo spazio disponibile molto ben organizzato. L’offerta prevede uno sconto di circa il 60% in meno.

Caffè Borbone Miscela Blu: il gusto di un buon espresso è una vera e propria abitudine per tantissime persone. Borbone è un prodotture di Napoli e propone questa buona miscela, corposa ma equilibrata. La confezione da 100 capsule, compatibili con le macchine Nespresso e Nescafè, è in offerta speciale, con uno sconto pari circa al 30%.

Infine ricordiamo che è necessario essere iscritti al servizio Prime di Amazon per poter usufruire di queste offerte in esclusiva e ricevere i prodotti in tempi brevissimi.



