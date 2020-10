​Amazon Prime Day: bellezza e cura personale, le 5 offerte da non perdere

Mancano solo poche ore alla chiusura del Prime Day Amazon 2020: due giorni ricchi di promozioni interessanti in tutte le categorie, ideali per anticipare i regali di Natale o per farne uno a se stessi.

Nel secondo caso vanno per la maggiore gli acquisti inerenti i settori bellezza e cura personale.

Sono tantissimi i brand leader del settore che hanno scelto di aderire a questo evento esclusivo: Remington e Imetec si lanciano sui prodotti per capelli con sconti fino al 50%, Maybelline e L’Oréal propongono le migliori offerte makeup e non mancano poi aerosol, misuratori di pressione e altri strumenti per monitorare o migliorare la propria salute.

In questo mare di offerte, ne abbiamo selezione cinque davvero imperdibili.

Ecco la nostra top 5:

Oral-B iO - 8n spazzolino elettrico : è tra gli ultimi arrivati in casa Oral-B, una novità che dispone di tecnologia con intelligenza artificiale, display interattivo a colori, 6 modalità di spazzolamento smart, sensore di controllo della pressione smart, caricatore magnetico e custodia da viaggio. Disponibile in tre colori. Prime Day è l’occasione perfetta per approfittare dello sconto del 43% che da 299,00€ lo porta a 169,99€.

: è tra gli ultimi arrivati in casa Oral-B, una novità che dispone di tecnologia con intelligenza artificiale, display interattivo a colori, 6 modalità di spazzolamento smart, sensore di controllo della pressione smart, caricatore magnetico e custodia da viaggio. Disponibile in tre colori. è l’occasione perfetta per approfittare dello sconto del 43% che da 299,00€ lo porta a 169,99€. Braun Silk-épil 9 SkinSpa epilatore : tante persone considerano la depilazione una vera noia ma, grazie a questo prodotto, può diventare una pratica delicata e non così insopportabile. La sua particolarità è il sistema 4 in 1: epilazione, rasatura, escoriazione e massaggio. Dotato di tre spazzole e ben tredici accessori in totale, vanta uno sconto del 54% in meno e si può ordinare a 99,99€.

: tante persone considerano la depilazione una vera noia ma, grazie a questo prodotto, può diventare una pratica delicata e non così insopportabile. La sua particolarità è il sistema 4 in 1: epilazione, rasatura, escoriazione e massaggio. Dotato di tre spazzole e ben tredici accessori in totale, vanta uno sconto del 54% in meno e si può ordinare a 99,99€. Elizabeth Arden Advanced Ceramide Capsules siero viso : questo brand americano non ha bisogno di molte presentazioni, piuttosto questo prodotto merita un’esaltazione delle sue qualità. Pure, potenti e precise, le capsule monodose del siero nutriente da giorno sono la soluzione perfetta per un’accurata beauty routine. Esistono anche in versione illuminante o antiossidante, tutte proposte con sconti che arrivano fino al 57%.

: questo brand americano non ha bisogno di molte presentazioni, piuttosto questo prodotto merita un’esaltazione delle sue qualità. Pure, potenti e precise, le capsule monodose del siero nutriente da giorno sono la soluzione perfetta per un’accurata beauty routine. Esistono anche in versione illuminante o antiossidante, tutte proposte con sconti che arrivano fino al 57%. Mommed pulsossimetro da dito : questo pratico strumento serve a misurare i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Digitale e semplice da utilizzare, funziona con la pressione di un unico pulsante e fornisce i risultati in pochi secondi. Le dimensioni ridotte lo rendono portatile, comodo per monitorare la propria salute in qualsiasi occasione. L’offerta prevede una riduzione del 35%, con un prezzo Prime Day pari a 17,54€.

: questo pratico strumento serve a misurare i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Digitale e semplice da utilizzare, funziona con la pressione di un unico pulsante e fornisce i risultati in pochi secondi. Le dimensioni ridotte lo rendono portatile, comodo per monitorare la propria salute in qualsiasi occasione. L’offerta prevede una riduzione del 35%, con un prezzo Prime Day pari a 17,54€. Ghd Curve Creative arricciacapelli: le onde sono un must tra le acconciature di questa stagione ma realizzarle non è semplice. Ghd mette a disposizione delle clienti questo strumento professionale di favolosa qualità, per ottenere un risultato simile a quello del parrucchiere anche a casa. Utilizzandolo i capelli saranno voluminosi, con riccioli elastici e dall’aspetto naturale. Con un’offerta del 38%, è disponibile a 113,99€.

Vi ricordiamo che per usufruire delle offerte è necessario essere clienti Prime ma l’iscrizione è totalmente gratuita e prevede un periodo di prova di un mese, durante il quale si possono testare gli eccezionali vantaggi dedicati a questo servizio Amazon.

Ultimo aggiornamento: 13:29

