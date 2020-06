Stefano De Martino, re dello showbiz

Stefano De Martino, protagonista dello showbiz italiano, è nato a Torre Annunziata (Napoli) il 3 ottobre 1989. La sua vita privata è nota almeno quanto l'attività professionale. Stefano De Martino è stato a lungo il compagno della cantante Emma Marrone, per poi sposare la showgirl argentina Belen il 20 settembre 2013. La coppia aveva già un figlio, Samntiago, nato il 9 aprile 2013. Dopo la separazione nel 2015, i due tornano insieme nel 2019.



Stefano De Martino, la carriera

Nel 2007 vince una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center. Nel 2009 è ad Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini. L'anno dopo è di nuovo ad Amici, questa volta come ballerino professionista. Sempre ad Amici, nel 2015 Stefano De Martino diventa conduttore del daytime. Nello stesso anno è uno dei protagonisti di Pequeños gigantes, programma condotto daandato in onda all'inizio del 2016. Nel 2018 è l'inviato del reality show di Canale 5 L'isola dei Famosi , condotto da Alessia Marcuzzi. Stefano De Martino passa a Raidue nel 2019 dove conduce lo show comico Made in Sud al fianco Fatima Trotta, Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo, ruolo che ricopre anche nel 2020.Stefano De Martino, il profilo----> Instagram