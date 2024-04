Amadeus via dalla Rai: Stefano De Martino ad Affari Tuoi e Carlo Conti a Sanremo 2025? Chi sono i possibili sostituti

Con la partenza di Amadeus dalla Rai, emergono i nomi dei possibili sostituti per i programmi di punta dell'azienda. Stefano De Martino è in lizza per prendere il timone di 'Affari Tuoi', mentre Carlo Conti è stato indicato come il futuro conduttore del Festival di Sanremo 2025. Questi cambiamenti rappresentano una nuova era per la televisione italiana, con figure fresche e consolidate pronte a raccogliere l'eredità di Amadeus. Amadeus via dalla Rai: Stefano De Martino ad Affari Tuoi, Carlo Conti a Sanremo 2025: chi sono i possibili sostituti