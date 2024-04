Belen Rodriguez da Cattelan, frecciatina a De Martino: «Rifarei tutto con meno corna. Ho perdonato ma non perché sono buona»

«Se mi avessi chiesto 10 anni fa i progetti per il mio futuro? Avrei fatto tutto quello che ho fatto, con meno corna». Belen Rodriguez ospite da Stasera c'è Cattelan scherza sui tradimenti subiti dall'ex marito Stefano De Martino e ammette: «Io non perdono perché sono buona, perdono perché dimentico quello che ho subito. Faccio una sfuriata ma poi sdrammatizzo».

Il forfait a settembre

Lo scorso settembre Belen Rodriguez era stata annunciata come ospite della prima puntata di Stasera C’è Cattelan, ma a pochi giorni della messa in onda aveva dato forfait per motivi di salute. In quell’occasione il conduttore non l’aveva presa benissimo e durante la diretta con un monologo aveva lanciato una serie di frecciatine alla showgirl argentina. Alla fine però Cattelan ce l’ha fatta, perché ieri sera nell’ultima puntata del suo show di Rai Due ha ospitato la Rodriguez.

Il nuovo amore Belen appare in splendida forma, fasciata in un lungo abito nero senza spalline con una scollatura mozzafiato. A quanto pare questo sembra essere un periofo fortunato per la showgirl che - quanto pare - non è più single già da qualche settimana. Il suo cuore gitano ha trovato una nuova dimora, ma del fortunato non si sa ancora nulla. Si dice che sia un bell'uomo e che sia stata un'amica di lei a presentarli. La showgirl argentina dopo aver chiuso la storia d'amore con Elio Lorenzoni, con cui sembrava fosse diretta verso l'altare (con tanto di anello comprato in aeroporto), e dopo aver archiviato il flirt con il cestista Bruno Cerella, è pronta a presentare a tutti il nuovo fidanzato. Quale sarà il momento giusto? Belen sarebbe sul punto di ufficializzare la sua nuova relazione. La showgirl argentina ha voluto mantenere la riservatezza sulla sua nuova storia d'amore per «focalizzarsi sulla sua carriera», senza essere sempre affiancata da uomini e fidazati o essere inclusa in storie d'amore. Tuttavia, il matrimonio della sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser si avvicina sempre di più e, secondo alcune fonti riportate da Deianira Marzano, Belen sarà accompagnata proprio dal nuovo compagno. Le presentazioni ufficiali potrebbero avvenire qualche giorno prima del grande evento, in modo da non rubare la scena alla sorella minore nel giorno delle sue nozze.