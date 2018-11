Papa Francesco

Papa Francesco è stato eletto il 13 marzo 2013 nel conclave seguito alle dimissioni di Benedetto XVI. Nel suo primo discorso si è presentato alla folla riunita a San Pietro descrivendosi come un pontefice arrivato dalla fine del mondo e catturando la simpatia dell’opinione pubblica per uno stile comunicativo empatico ed immediato.



“Fratelli e sorelle buona sera”. Jorge Mario Bergoglio, nato in Argentina da una famiglia immigrata di origine italiana, è entrato da ragazzo nei gesuiti e come arcivescovo di Buenos Aires si è distinto per uno stile di vita piuttosto radicale, vivendo in un piccolo appartamento e spostandosi in metropolitana. Una volta Papa – 266esimo pontefice, il primo proveniente dal continente americano – ha imposto scelte coerenti con la sua vita precedente, rifiutandosi di abitare nel Palazzo Apostolico e abituando i fedeli ad un rapporto diretto e senza filtri. Il nome scelto, Francesco, è stato ispirato da San Francesco di Assisi per “costruire una Chiesa povera per i poveri”.



Con il predecessore Papa Ratzinger ha mantenuto un rapporto di affetto e stima. Ha pubblicato due encicliche, la Lumen Fidei, scritta a quattro mani con Ratzinger e Laudato Sì, il manifesto ecologista della Chiesa anche se è nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium che è raccolto tutto il suo pensiero e l’indirizzo del pontificato.

