Nikita Pelizon, la vincitrice del GfVip fatta sparire dai palinsesti Mediaset? Il dettaglio notato nei programmi tv

Martedì 11 Aprile 2023, 11:21

La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, è rimasta isolata dal mondo per ben 197 giorni, ma sembra che il suo sforzo non sarà ripagato a livello di visibilità televisiva. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il suo volto così come quello di tutti i finalisti, è stato completamente eliminato dai palinsesti di Mediaset. TvBlog ha notato che Mediaset sembra intenzionata a voler "dimenticare" l'edizione numero 7 del reality show, ma come? Basta pensare che nessuno dei concorrenti è finora stato ospitato in trasmissioni come Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque o Verissimo, come invece è sempre accaduto in passato. La mancanza di interviste alla vincitrice o alle coppie create all'interno del programma sembra suggerire che Mediaset voglia cancellare questa edizione del Grande Fratello Vip, o quantomeno archiviarla il più in fretta possibile. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : -- Nikita spara a zero dopo la fine del GF VIP: la sua stories amara dopo giorni dalla vittoria. Cosa dichiara