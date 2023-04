Lunedì 3 Aprile 2023, 19:19

Il Grande Fratello Vip saluta Cinecittà. A metà. Quella di stasera, in diretta su Canale 5, sarà l'ultima puntata del reality in onda da Cinecittà. Dalla prossima edizione, infatti, lo studio del programma condotto da Alfonso Signorini si sposterà con tutta probabilità in via di Tor Cervara 286, ai Voxson, che già ospitano alcune produzioni televisive e che avrebbero superato la concorrenza degli studi Videa in via Livigno.

La Casa più spiata d'Italia, quella abitata dai concorrenti in gara, resterà invece nello storico centro di produzione simbolo del grande cinema italiano, nella zona sud-est di Roma, che ospita i gieffini dal lontano settembre 2000.

Gf Vip, dall'anno prossimo lo studio trasloca

Negli scorsi mesi era circolata una voce secondo la quale il Grande Fratello avrebbe traslocato a Milano. Una ipotesi che, stando a quanto filtra dalla produzione Mediaset-Endemol Shine Italy, non sarebbe stata mai presa in considerazione.

Dunque, il GF Vip resta saldamente nella Capitale, ma trasloca. Lo sfratto da Cinecittà è motivato dal progetto omonimo legato al Pnrr. Un investimento di 300 milioni di euro che mira a migliorare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano nel suo complesso, rafforzando, tra le altre cose, gli studi cinematografici di Cinecittà gestiti da Istituto Luce Cinecittà SRL al fine di aumentare l’attrattività delle grandi produzioni nazionali, europee e internazionali.

Stasera, dopo 197 giorni di reclusione nella Casa, 45 prime serate su Canale 5 e molte polemiche, si concluderà l'edizione numero 23 del Grande Fratello, la settima della versione vip. Sempre a patto che qualcuno riesca a distinguere tra vip e nip: a contendersi la vittoria e il montepremi di 100.000 euro (di cui la metà da devolvere in beneficenza) sono rimasti Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Milena Miconi e Alberto De Pisis.