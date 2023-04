Festa del GFVip, Donnamaria e Tavassi faccia a faccia: il dettaglio non sfugge ai fan. Cosa è successo al party

Sabato 15 Aprile 2023, 15:14

La Festa del GF Vip, l'evento esclusivo che si è tenuto ieri sera, ha già suscitato un grande interesse sui social grazie a una foto che sta circolando online. Nell'immagine che sta girando, è possibile notare quello che sembra essere Edoardo Donnamaria intento a discutere con Edoardo Tavassi. Tuttavia, ciò che ha scatenato tanto clamore riguarda la natura della conversazione avvenuta tra i due concorrenti durante la festa. Cosa si saranno mai detti? E, soprattutto, erano davvero loro? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MkDB

LEGGI ANCHE:-- Come è andata a finire tra Tavassi e Donnamaria: il fratello di Guendalina svela il dettaglio di quel messaggio ricevuto dal fidanzato di Antonella su whatsapp