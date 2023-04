Donnalisi, Antonella posta una stories e fa preoccupare i fan: è finita con Edoardo? Ecco la verità

Giovedì 20 Aprile 2023, 07:44

I fan più accaniti dei Donnalisi sono andati in agitazione per una possibile e sempre più probabile notizia: la relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria potrebbe essere già giunta al termine. Alcuni segnali sembrano suggerirlo, tra cui una Instagram Stories condivisa dalla schermitrice. Ma sarà davvero così? Ecco che cosa abbiamo scoperto e quanto c’è di vero nei sospetti dei fan. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MkDB

LEGGI ANCHE:-- La reazione di Donnamaria alle stories di Antonella: c'entra Alberto? Cosa è successo