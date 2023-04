Pamela Prati, la rivelazione su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Lunedì 17 Aprile 2023, 12:51

Dopo aver partecipato al GF VIP, Pamela Prati ed Edoardo Donnamaria hanno fatto pace. Entrambi hanno condiviso l'aggiornamento sui loro profili social, rivelando di aver trascorso la serata insieme in compagnia di altri amici in comune. In passato, i due avevano avuto qualche screzio durante il programma a causa delle nomination. Pamela, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Cusano Campus, ha svelato di conoscere i genitori di Donnamaria e di ritenere Edoardo "un bravo ragazzo". "Sono contenta per loro, io sono per l'amore assoluto" ha aggiunto, in riferimento a lui e ad Antonella Fiordelisi. Pamela ha postato una foto di loro insieme su Instagram, accompagnata da una dolce dedica che rivela di aver perdonato definitivamente Edoardo. I fan hanno mostrato affetto e supporto ai due ex concorrenti attraverso i commenti. Foto: Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: Korben

