Elezioni Presidente Repubblica. Si comincia il 24 gennaio con la prima votazione. Dall'addio di Mattarella, che non vuole il bis, alle ipotesi Draghi e Berlusconi: cosa c'è da sapere in vista della scelta del nuovo capo dello Stato.

Il prossimo Presidente della Repubblica sarà scelto da 1.009 elettori: 630 deputati, 321 senatori (inclusi i senatori a vita) e 58 delegati regionali. Per eleggere il capo dello Stato è necessaria una maggioranza qualificata: due terzi degli aventi diritto al voto nei primi tre scrutinii (673 su 1009), la maggioranza assoluta dal quarto in poi (505). Ciò vuol dire che il presidente non si elegge con la maggioranza dei presenti, ma di quelli che hanno diritto di votarlo.

Come si vota

La procedura è piuttosto complessa ed è regolata dalla Costituzione e in particolare dall'art. 83: «Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato». L'assemblea che eleggerà il presidente della Repubblica sarà l'ultima con un numero ampio di Grandi elettori: dalla prossima magistratura, vista la riforma costituzionale, ci saranno 230 deputati e 115 senatori in meno.

I quorum e i Grandi elettori

Questa volta saranno 1.009: 630 deputati, 321 senatori (inclusi quelli a vita) e 58 delegati regionali.

Il voto è segreto e per essere eletto il nuovo presidente ha bisogno di una maggioranza qualificata dei due terzi dell'assemblea. Se questa maggioranza non viene raggiunta, si procede con un'ulteriore votazione. Se dopo i primi tre scrutini non si riesce ad eleggere un candidato, a quel punto nella quarta diventa sufficienta la maggioranza assoluta (la metà più uno dei votanti).

Lo spoglio

Lo spoglio è tenuto dal presidente della Camera che legge in Aula i nomi dei candidati uno ad uno. I funzionari tengono il conto delle schede.