Berlino, la capitale più popolosa dell'Unione europea

Berlino, la capitale della Germania, fu fondata nel XIII secolo ed é la maggiore città e anche un Bundesland della Germania, quindi una "città-Stato". Capitale federale della Repubblica Federale di Germania e sede del suo governo, è tra i più importanti centri politici, culturali, scientifici, fieristici e mediatici d'Europa, ed è anche la città più popolosa dell'Unione europea, con 3.769.495 abitanti. Il Memoriale dell'Olocausto e ciò che resta del muro di Berlino 8eretto nella guerra fredda), ricoperto di graffiti, sono testimonianza anche della storia difficile di questo comune nel XX secolo. Durante la guerra fredda, la città fu divisa in due parti, e la Porta di Brandeburgo, del XVIII secolo, è diventata il simbolo della sua riunificazione. Berlino è conosciuta anche per la scena artistica e le moderne architetture, come la Filarmonica di Berlino, con i muri dorati e il tetto spiovente, costruita nel 1963.

