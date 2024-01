Trattori bloccano centro di Berlino: nuova protesta degli agricoltori

Lunghe file di trattori bloccano le strade del centro di Berlino: centinaia di agricoltori sono tornati nella capitale tedesca per protestare contro il taglio dei sussidi pubblici del settore voluti dal governo di Olaf Scholz, una settimana dopo le manifestazioni in tutta la Germania. Le autorità tedesche, tuttavia, temono che gruppi di estrema destra stiano cercando di sfruttare il malcontento, appoggiando le proteste degli agricoltori iniziate a dicembre. La polizia, la settimana scorsa, ha infatti individuato numerosi sostenitori di estrema destra in una manifestazione a Dresda. Gli estremisti del gruppo "Freie Sachsen" sventolavano bandiere monarchiche e brandivano cartelloni con le immagini dei politici vestiti da detenuti. Sabato 13 gennaio Scholz ha diffuso un'avviso contro possibili "estremisti".