"Berlino", il 19 dicembre il cast dello spin-off de "La casa di carta" incontra i fan a Roma

L'attesa sta per finire. Il 29 dicembre uscirà su Netflix «Berlino», l'attesissimo spin-off de «La casa di carta». Per l'occasione, martedì 19 dicembre il cast incontrerà i fan a Roma, prima di proiettare in anteprima i primi episodi dell'amatissima serie tv.

L'evento

A distanza di due anni dall'uscita dell'ultima stagione de «La casa di carta», il 29 dicembre torna su Netflix uno dei personaggi chiave della serie tv, con uno spin-off tutto suo: «Berlino». Per l'occasione, il 19 dicembre la squadra di Netflix ha organizzato un grande evento a Roma, a cui potranno partecipare fan e curiosi.

Tra foto, autografi e la proiezione dei primi episodi, il pubblico potrà conoscere il cast della serie, presente nella Capitale per la grande occasione. Appuntamento quindi alle 16.15 sulla Terrazza del Pincio, per poi andare alle 20 al The Space Cinema Moderno in piazza della Repubblica, dove verranno proiettati i primi episodi.

Alcune rapine, come alcune storie d'amore, sono irresistibili. Dal mondo de La casa di Carta, BERLINO solo su Netflix dal 29 dicembre. pic.twitter.com/8SDohIka5q — Netflix Italia (@NetflixIT) November 28, 2023

La serie

«Berlino» racconterà in otto episodi una delle rapine più straordinarie dell’iconico personaggio, interpretato anche questa volta da Pedro Alonso. Oltre a lui, presenti nel cast anche Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Masi Rodríguez e Rachel Lascar e Joel Sánchez. Previsto poi il ritorno di Itziar Ituño e Najwa Nimri, che interpreteranno le poliziotte Raquel Murillo e Alicia Sierra.