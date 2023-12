La Casa di Carta, Berlino ai Musei Vaticani. Pedro Alonso visita a sorpresa la Cappella Sistina: «Me la ruberei»

Che meraviglia, quasi quasi organizzerebbe un colpo per rubarsi la Cappella Sistina. «Que encanto...casi me rubarìa...». Impresa non impossibile per Berlino, al secolo Pedro Alonso. L'attore spagnolo, superstar globale per il suo personaggio amatissimo della serie di culto della "Casa di Carta" targata Netflix, fa il turista a Roma e si gode tutti d'un fiato i Musei Vaticani. Il divo è in città per la promozione dello spin off "Berlino" sempre griffato Netflix. E dopo il bagno (nel vero senso della parola) nella vasca della Fontana di Trevi per evocare i fasti da Dolce Vita in un personale omaggio acquatico a Marcello Mastroianni, e dopo il siparietto glam con il cast della serie al Colosseo, eccolo passeggiare nelle gallerie dei Musei Vaticani, accompagnato dallo staff tecnico dell'istituzione vaticana.

Tra la Galleria delle Carte geografiche, dove si è lasciato immortalare in una foto ricordo, la terrazza Belvedere sul Cupolone, il cortile ottagono con le statue icona del museo, non è mancato il tuffo mozzafiato nella Cappella Sistina.

Occhi all'insù, Pedro Alonso si è lasciato trasportare dall'emozione e con la sua amabile voce profonda ha lodato il capolavoro di Michelangelo. "Berlino", arrivato con alcune persone della produzione, ha sfoggiato un look casual chic, tra pantaloni larghi, maglia nera e giubbotto. Sorriso irresistibile, fisico tonico e battute pronte, l'effetto "Berlino" è autentico. «Que encanto...».