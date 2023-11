9 novembre 1989, crolla il muro di Berlino

«Da stasera la frontiera è aperta». Con questo annuncio fatto dal leader del partito comunista berlinese,il 9 novembre 1989 si dà il via allo smantellamento del Muro di Berlino , il principale simbolo della Guerra fredda , fatto costruire nel 1961 dal regime di Walter Ulbricht. Tra il 1949 e il 1961, circa 2,5 milioni di cittadini della Germania Est emigrarono verso la Germania Ovest attraverso Berlino . Gli investimenti occidentali avevano trasformato Berlino in una vetrina del capitalismo, permettendo agli abitanti della Germania Est di osservare il benessere e le libertà del modello occidentale. L'accesso a Berlino Ovest era relativamente facile, e da lì era possibile prendere un aereo per la Germania Occidentale, il che rappresentava un problema per il governo della DDR. Nel 1961, i sovietici e il governo della DDR decisero di fermare l'esodo con la costruzione del Muro di Berlino. Si trattava di una barriera fisica fortemente sorvegliata che chiudeva completamente l'accesso a Berlino Ovest. I lavori iniziarono la notte tra l'11 e il 12 agosto 1961 e il 13 agosto vennero ufficialmente chiuse le frontiere tra le due Germanie. Il 9 novembre 1989 il crollo definitivo.