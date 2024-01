Lunedì 22 Gennaio 2024, 13:18

Al Festival di Berlino sono presenti due film italiani in concorso: "Another End" di Piero Messina e "Gloria!" di Margherita Vicario. Entrambi sono stati annunciati come prime mondiali, insieme ad altre 18 produzioni in concorso, durante la presentazione del programma da parte del direttore artistico Carlo Chatrian.