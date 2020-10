Amazon, gigante dell'e-commerce

Amazon, il colosso dell’e-commerce, è un’azienda americana di commercio elettronico con sede a Seattle (Stati Uniti) e la più grande Internet company al mondo. Fondata da Jeff Bezos nel 1994 come libreria online, ha presto allargato la gamma dei prodotti venduti, diversificando la sua attività negli anni. La società è entrata nel mercato azionario nel 1997 ed è in attivo dal 2003, continuando sempre ad ampliare la sua presenza su piano internazionale. Ha superato il trilione di dollari di valutazione e nel 2020, in piena crisi Covid-19, ha raggiunto la quotazione record di oltre 2000$ per azione. Ad agosto di questo stesso anno, Forbes ha identificato nel suo fondatore la persona più ricca del pianeta, con un patrimonio stimato di 202 miliardi di dollari.





514 risultati per "AMAZON"