Cantù, ruba un furgone con i pacchi Amazon: fermato grazie al Gps

Un uomo di 39 anni con precedenti penali è stato arrestato e sarà processato per aver rapinato un furgone della Global Post. Il rapinatore è stato fermato appena 15 minuti dopo il colpo grazie al Gps attivo sull'automezzo, che ha permesso ai carabinieri di tracciarne i movimenti. La conducente del furgone, come riporta "La Provincia di Como", aveva allertato le autorità, fornendo la posizione esatta del veicolo dopo essere stata costretta a scendere mentre consegnava dei pacchi Amazon . Il furgone è stato restituito alla proprietaria, mentre l'arrestato dovrà rispondere dell'accusa di rapina in tribunale lunedì.