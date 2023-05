Venerdì 12 Maggio 2023, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 12:46

Tutti coloro che fanno compere attraverso il colosso Amazon e che si fanno recapitare i prodotti a casa, hanno rapporti solamente con il corriere. Senza badare troppo a quante etichette ci siano sul pacco. E a che cosa servano. Dietro la consegna di un pacco c'è in realtà una catena di lavoro che vede come protagonista il centro di distribuzione di Cisterna, che ieri ha aperto le sue porte a una visita del sito, aperto ufficialmente a novembre 2021 ma che non è stato inaugurato ufficialmente a causa delle restrizioni legate alla pandemia. La struttura ha consentito ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell'ultimo miglio per la gestione degli ordini e della consegna ai clienti, in particolare ai residenti ad Anzio, la provincia di Latina fino a Formia e parte della provincia di Frosinone.

Cosa succede quando si ordina un pacco su Amazon? L'ordine viene gestito dai centri di distribuzione (ce ne sono tre nel Lazio: ad Ardea, Passo Corese e Colleferro) che provvede a inviare il prodotto in uno dei quattro depositi di smistamento, tra cui Cisterna con un qr code che viene scansionato, una volta entrato nel sito cisternese, da un lettore ottico che gli attribuisce un'etichetta gialla, che identifica una determinata area geografica di consegna e quindi un punto del magazzino dove viene inviato e che costituirà il "carico" che il corriere preleverà per poi effettuare la consegna.A Cisterna lavorano 30 addetti e 104 corrieri: un indotto occupazionale notevole, che fa bene all'economia del territorio. Lo ha ribadito il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, presente alla visita: «Amazon ha dato un segnale occupazionale importante. La nostra comunità giova della collaborazione sinergica tra privato e pubblico».Il sindaco ha anche posto l'accento sul problema viabilità della zona industriale, dove insiste il centro Amazon: «Nei mesi scorsi abbiamo avviato un confronto con l'azienda sulla sicurezza stradale per l'inevitabile riflesso che il polo logistico ha sulla viabilità cittadina. La competenza è del Consorzio industriale ma stiamo facendo di tutto per garantire il miglioramento della viabilità».Questo territorio ha bisogno di investimenti. A ribadirlo è stato il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma: «L'auspicio è che sempre più aziende, come nel caso di Amazon, ritengano attrattivo il Lazio per importanti investimenti, con l'impegno come istituzione di rendere i processi amministrativi sempre più rapidi e snelli». Presenti alla visita anche il deputato Matteo Orfini e i consiglieri regionali Salvatore La Penna e Vittorio Sambucci, oltre a rappresentanti dell'amministrazione comunale di Cisterna.«Questo centro risulta assolutamente strategico per la nostra rete logistica nel centro Italia» ha dichiarato Mario Della Sala, Regional Director Amazon Logistics per il centro e sud Italia: «L'obiettivo non è solo quello di offrire un servizio efficiente ai nostri clienti, ma anche garantire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi».Per Cisterna ci sarà anche un altro beneficio: grazie alla collaborazione con l'associazione Retake, rappresentata ieri dalla presidente Francesca Elisa Leonelli, saranno organizzate delle giornate di pulizia straordinaria di alcune aree del territorio di Cisterna scelte insieme all'amministrazione comunale. «Insieme ai dipendenti Amazon abbiamo organizzato numerosi eventi per restituire dignità a quegli spazi pubblici lasciati al degrado e all'incuria. Retake, da 13 anni, mira a coinvolgere istituzioni, cittadini e aziende per sensibilizzare su temi quali ambiente e rispetto per i beni comuni. Siamo convinti che la collaborazione sia uno degli ingredienti principali per portare avanti progetti sempre più grandi e ambiziosi».