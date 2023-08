Amadeus ricorda Toto Cotugno: «Rimarrà per sempre un simbolo di Sanremo»

(Agenzia Vista) Roma, 22 agosto 2023 "È doveroso da parte mia ricordare un grande cantante, un grande autore e interprete che purtroppo oggi ci ha lasciati, Toto Cutugno. Ho avuto il piacere e l'onore di incontrarlo tante volte, anche di condividere momenti di spettacolo molto belli. Chiaramente lui ha contribuito a far conoscere e amare la musica italiana nel mondo. È stato e rimarrà sempre uno dei simboli del Festival di Sanremo", le parole di Amadeus in un video postato sui social per ricordare Toto Cotugno, scomparso all'età di 80 anni. / Immagini Instagram Amadeus Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev