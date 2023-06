Amadeus: «Sanremo 2024? Lo farò e non ho mai avuto paletti»

La prima cosa che Amadeus racconta in un'intervista esclusiva a Gente è che «non ho mai pensato di non fare Sanremo 2024, al mio amico Ciuri (Fiorello, ndr) piace scherzare! E nessuno mi ha mai parlato di paletti da rispettare». Perfetto, meglio così.

Amadeus chiama in diretta Fiorello: «Resto volentieri in Rai e lavoro serenamente a Sanremo»

La gelosia per Giovanna

Amandeus è un uomo libero.

Non sentimentalmente. Quello no. Il suo cuore è tutto per la sua Giovanna. E quando ne parla gli si illuminano sempre gli occhi. Il perché lo spiega lui: «Lei è razionale, precisina, spacca il capello in quattro, io sono impulsivo, ascolto prima la pancia e poi la testa. Grazie a lei ho imparato a ponderare di più e a lei ho insegnato a buttarsi con maggiore leggerezza nelle cose. Condividere e confrontarci su tutto ci rende più completi, più forti. Le nostre non sono due vite parallele che proseguono insieme, ma è un’unica vita che ha sempre puntato lontano»

Ma la gelosia almeno inizialmente l'ha fatta da padrona. Soprattutto per Giovanna: «All’inizio ce n’era tanta, da entrambe le parti. Ora la mia è più razionale, non mi faccio film. Lui mi ama e mi rispetta profondamente e non mi ha mai dato motivo di essere gelosa».

E Amadeus? «Io sono geloso e prima ero anche fumantino. Con la fiducia stabilita tra noi e con l’età sono migliorato».

I 60 anni

A proposito dell'età. Amadeus a settembre ha festeggiato 60 anni. Ma dentro, racconta sempre a Gente, se ne sente meno. Molto meno «Ho l’energia di quando ne avevo 20, però. È stato un compleanno intimo, trascorso in famiglia, introspettivo. Oggi posso dire che artisticamente sono stati i più importanti della mia vita. Ho lavorato tanto, pensando solo a fare il meglio per lo show, per il pubblico. E sono sempre rimasto me stesso, un uomo normale che vive in modo normale, non in una bolla privilegiata. Anche sotto questo aspetto Giovanna mi dà equilibrio e, nei momenti più bui della carriera, è stata la mia bussola...».