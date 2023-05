Ymer, raptus di follia all’ATP Lione per il tennista svedese: rompe la racchetta sulla sedia dell’arbitro

Esplosione di rabbia improvvisa per Mikael Ymer. Il tennista svedese dopo una discussione con il giudice di gara Rogerio Santos e dopo aver rotto la sedia con la propria racchetta esce così di scena dal torneo ATP di Lione. La squalifica è arrivata dopo un set chiuso con un 5-6 contro il francese Arthur Fils. Le immagini trasmesse da TennisTv hanno presto fatto il giro del web.

What a dramatic ending to a fascinating contest...



Ymer is disqualified vs Fils in Lyon 🇫🇷#OpenParc @OpenParcARA pic.twitter.com/N7E2a1pS6E