Rugby, sfida alla Francia inarrestabile: diretta live da Lione oggi 6 ottobre, pronostico impietoso per gli azzurri. Formazioni e tv

LIONE Sarà più prezioso di prima il vaso azzurro di fine ceramica ridotto in cocci dagli All Blacks una settimana fa e riparato con sottili venature d’oro dal ct Kieran Crowley, che da sabato sarà comunque l’ex allenatore dell’Italia? Il neozelandese si trasferirà in Giappone dove è nata l’arte di aggiustare con l’oro (kintsugi), ma intanto si è ritrovato a ricostruire una squadra polverizzata mentalmente e fisicamente dalla Nuova Zelanda (96-17) e attesa oggi sempre a Lione da avversari altrettanto quotati: i francesi che puntano a vincere la loro prima coppa del mondo. Un compito immane, per di più per un tecnico che è stato giubilato senza troppi riguardi dalla Federazione già in giugno, non proprio il modo migliore per conservargli un po’ di credito nei confronti dei giovani azzurri.



«L’Italia è meglio di quella vista contro gli All Blacks e sarà capace di metterci in difficoltà» ha detto il ct del Bleus, Fabien Galthie, che schiera il meglio che ha e che in questi giorni è sempre in contatto diretto con il presidente Macron, perché la Coppa del mondo è una questione maledettamente seria nella Francia che l’anno prossimo ospiterà anche le Olimpiadi.

Ne siamo tutti convinti che gli italiani siano migliori: in due anni con Crowley gli azzurri (età media più bassa dei Mondiali) sono cresciuti e dispongono dei mezzi per rallentare la corazzata francese come hanno fatto in febbraio a Roma nel Sei Nazioni (24-29), ma poi è arrivata la batosta con i “tutti neri” che ha cancellato ogni certezza.

Dubbi non ne hanno gli allibratori che ricordano intanto che in 47 sfide ne abbiamo vinte solo 3, l’ultima dieci anni fa: morale, la vittoria della Francia oggi non è pagata mentre quella azzurra vale da 17 a 23 volte la posta.

Qui il sipario potrebbe essere calato anche senza ricordare che sulla carta (velina) si tratta di un match da “dentro o fuori”, un ottavo di finale e chi perde non andrà ai quarti.

Un incrocio dovuto in realtà solo al calendario della “Poule A” costruito per tenere in vita il più possibile l’Italia che a quei “quarti” non è mai arrivata in 9 Mondiali. Come può allora l’Italia salvare questa sera la faccia davanti a 60mila fedeli e al resto del mondo, per di più in lussuosa diretta in prime time su Rai2?

Ovvero come può fare sudare i francesi fino alla fine non incassando una tariffa oltre i 30 punti nella serata finalmente fresca di Lione?

Crowley spera che la nuova prima linea Ferrari, Faiva, Ceccarelli tenga botta, che Lamaro e Negri placchino senza sosta e che stelle del massimo campionato francese (Top 14) come Paolo Garbisi (oggi primo centro), Allan (apertura) e Capuozzo (estremo) giochino come sono capaci.

Poi, sì, è una questione di testa, di orgoglio, di maglia azzurra da onorare e di certo è stata una buona idea per i giocatori andare ieri in visita al Cimitero della Guillotiere di Lione dove da 105 anni sono sepolti 71 degli oltre 5mila caduti italiani in Francia nella Grande Guerra. Furono 60mila i fanti del regio esercito che nel 2018 partirono a sorpresa con il II corpo d'armata per arrancare nel fango delle trincee francesi: Parigi voleva un segno concreto dell'alleanza con gli italiani. In più di 5mila non tornarono.



Francia-Italia stasera alle 21 Ol Groupama Stadio di Lione (diretta SkySport, Now e Rai2). Classifica Poule A: Nuova Zelanda 15; Francia* 13; Italia* 10; Uruguay 5; Namibia 0. * una partita in meno.

Le formazioni

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (cap.), 6 Anthony Jelonch, 5 Thibaud Flament, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille

A disposizione: 16 Pierre Bourgarit, 17 Reda Wardi, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Francois Cros, 21 Baptiste Couilloud, 22 Yoram Moefana, 23 Melvyn Jaminet

All. Fabien Galthie

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (cap.), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Hame Faiva, 1 Simone Ferrari

A disposizione: 16 Marco Manfredi, 17 Federico Zani, 18 Marco Riccioni, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Luca Morisi, 23 Lorenzo Pani

All. Kieran Crowley