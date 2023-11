Recupera la parola dopo 20 anni di silenzio: «Le mie figlie non mi avevano mai sentita parlare»

Ha dell'incredibile la storia di Karine, 49enne francese che è tornata a parlare dopo 20 anni di silenzio. A restituirle la parola è stato un trapianto laringeo, eseguito per la prima volta in assoluto in Francia lo scorso 14 novembre. Già pochi giorni dopo l'operazione la donna ha riacquisito la capacità di parlare: «È stato strano - ha raccontato - le mie figlie non avevano mai sentito la mia voce».

La tracheostomia eseguita 20 anni fa e il recupero della parola

Karine, questo il nome della protagonista della vicenda, respirava per tracheostomia da circa 20 anni. La causa è legata ad alcune complicazioni sopraggiunte durante l'intubazione che era stata necessaria dopo un arresto cardiaco che la donna aveva avuto nel 1996.Per la prima volta in Francia, una paziente ha ora recuperato la parola grazie ad un trapianto laringeo, eseguito a Lione dall'équipe guidata professor Philippe Céruse, capo del reparto di otorinolaringoiatria e chirurgia della testa e del collo dell'ospedale Croix-Rousse.

Pochi giorni dopo il trapianto la donna ha potuto dire qualche parola e, da allora, segue regolari sessioni di riabilitazione delle corde vocali, della deglutizione e della respirazione con un logopedista, nella speranza di riacquistare l'uso della parola a lungo termine. «Le mie figlie non mi avevano mai sentita parlare», ha spiegato Karine, aggiungendo di essere armata di «coraggio e pazienza» per affrontare il dolore e il lavoro di riapprendimento.

L'auspicio del professor Philippe Céruse è ora quello di riuscire a replicare l'impresa. «L'idea di questa procedura - ha spiegato - è nata durante il primo trapianto laringeo al mondo, eseguito nel 1998 a Cleveland, negli Stati Uniti».