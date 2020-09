© RIPRODUZIONE RISERVATA

, dt del centro federale di Tirrenia e voce tecnica del tennis su, ha visto il suo record traballare. Lui, ultimo italiano in semifinale alnel 2007, ha “rischiato” di vederetogliergli il primato. «Sarei stato felicissimo di cederglielo. Ci è mancato poco».«Matteo è stato troppo attendista rispetto alle sue qualità. È entrato nel territorio di Ruud, allungando gli scambi. E comunque il match è girato su un paio di punti».«Margine c’è, anche perché è ancora piuttosto giovane. Ma quando parliamo di un numero 8 del mondo parliamo di un giocatore che è già tra i grandissimi. L’esplosione di Sinner e Musetti lo aiuterà: gli toglierà pressione dalle spalle».«Sono ragazzi dal potenziale enorme che hanno fatto la scelta più importante: vivere giocando a tennis. Lavorano ogni giorno per diventare grandi campioni e si vede. Sono molto diversi in campo e si rispettano molto: ognuno vorrebbe anche le caratteristiche dell’altro».«Sì ma da Fabio in questo momento non dobbiamo aspettarci più di tanto. Deve recuperare senza fretta. Non credo farà tornei pazzeschi da qui a fine anno, lo sa anche lui».LEGGI ANCHE--> Berrettini: «Sono fiero di me. Il Pietrangeli? Avrei preferito giocare sul Centrale» «Per il tennis maschile è il miglior momento della storia. Abbiamo giocatori di vertice e di prospettiva».«No, lo abbiamo visto al Foro. I big non dormono più sonni tranquilli: se non alzano il livello del gioco non se la portano più da casa».«E sono dolori. Zverev sta trovando quella maturità che gli è sempre mancata, Thiem è pericolosissimo, sulla terra forse quanto Rafa. Tra loro due e Djokovic c’è il vincitore di Parigi».«Il ricambio generazionale ormai è imminente. Purtroppo loro sono capitati con quei tre davanti che hanno vinto tutto. E ora si ritrovano Shapovalov, Ruud, Tsitsipas, Medvedev... Il tennis è fatto di cicli. Loro sono capitati in due cicli sbagliati nello stesso tempo».«Credo Coco Gauff. È giovane, ha personalità, è afroamericana come Serena. È forte ed è un personaggio».