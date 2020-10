Djokovic piega Tsitsipas in cinque set, in finale sfiderà Nadal

Novak Djokovic approda in finale al Roland Garros. Il serbo, numero 1 del mondo, in semifinale ha sconfitto in cinque set il greco Tsitsipas con il punteggio di 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 in quasi 4 ore di gioco. Per Djokovic è la quinta finale sulla terra di Parigi (dove ha vinto solo nel 2016 contro Murray) e domenica sfiderà Nadal per la rivincita della finale del 2014 vinta dallo spagnolo, campione in carica e a caccia del suo tredicesimo sigillo.

