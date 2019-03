Indian Wells, Berrettini eliminato al 1° turno da Querrey

Matteo Berrettini, primo italiano a scendere in campo, è stato eliminato al turno d'esordio al torneo di Indian Wells, primo master 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento della località californiana. Berrettini, attualmente numero 57 della classifica mondiale, è stato battuto dall'americano Sam Querrey (51) con il punteggio di 7-6(5) 2-6 6-4. In tabellone ci sono altri due azzurri, che esordiranno direttamente al secondo turno: Marco Cecchinato e Fabio Fognini. Il 26enne di Palermo (16) affronterà il 31enne spagnolo Albert Ramos-Vinolas (91). Fognini (17) se la vedrà con il vincente della sfida tra il rumeno Marius Copil (76) e il moldavo Radu Albot (53). Al torneo di Indian Wells sono in gara tutti i primi 15 dei primi 16 giocatori del ranking: l'unico assente è l'argentino Juan Martin Del Potro, numero 5 Atp e campione in carica. © RIPRODUZIONE RISERVATA