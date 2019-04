Bogotà, Errani ai quarti di finale

Sara Errani si è qualificata per i quarti di finale del 'Claro Open Colsanitas' (terra rossa, montepremi di 250mila dollari) in corso a Bogotà, in Colombia. La 31enne romagnola, numero 243 del ranking mondiale, ripescata in tabellone come lucky loser, ha superato 6-2, 6-1 l'olandese Bibiane Schoofs, numero 162 Wta, dopo poco più di un'ora di gioco. La Errani, che non raggiungeva i quarti in un torneo Wta da Rabat nel maggio 2018, si giocherà l'ingresso nelle semifinali con l'australiana Astra Sharma, 23 anni, numero 138 Wta. © RIPRODUZIONE RISERVATA