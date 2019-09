Seppi fuori al primo turno a Pechino

Andreas Seppi è stato eliminato all'esordio nelle qualificazioni del 'China Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.515.225 dollari di scena sui campi in cemento di Pechino. Il 35enne di Caldaro, numero 74 del ranking mondiale, è stato sconfitto per 6-3, 6-4, in un'ora e 19 minuti di partita, dal canadese Vasek Pospisil, numero 223 Atp. A fare la differenza un break per set - nel sesto gioco del primo parziale e nel nono gioco della seconda frazione - ma l'altoatesino ha avuto problemi anche in altri cinque turni di servizio (Seppi ha salvato 10 palle-break su 12): Pospisil da parte sua non ha concesso nemmeno una palla-break. © RIPRODUZIONE RISERVATA