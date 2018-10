Anastasija Sevastova ha raggiunto la finale al «China Open» in corso sul cemento di Pechino. La 28enne lettone, numero 20 Wta, in semifinale ha battuto la giapponese Naomi Osaka con un doppio 6-4. Nell'altra sfida si affrontano Caroline Wozniacki e Qiang Wang. In finale troverà la vincente dell'altra sfida tra Caroline Wozniacki e Qiang Wang. © RIPRODUZIONE RISERVATA