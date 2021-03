6 Marzo 2021

di Luca Lippera

(Lettura 1 minuto)







La Cina ha presentato «un progetto di progetto per lo sviluppo economico e sociale», nonostante la pandemia che investe il resto del mondo, «ha chiarito gli obiettivi a lungo termine fino all'anno 2035». Lo scrive il quotidiano China Daily, fondato nel 1981, sede a Pechino, ma edito in lingua inglese, che aggiunge nell'edizione internazionale che il Paese asiatico sta «stabilendo le priorità politiche per una nuova fase di sviluppo che è cruciale per il paese per raggiungere la modernizzazione socialista». «I piani quinquennali della Cina - aggiunge il giornale - adottano un approccio dall'alto verso il basso durante l'attuazione ma comportano cicli di sollecitazione dell'opinione dal basso verso l'alto prima di essere messi in pratica». Il documento, stando alle fonti del China Daily, «è in corso ed elenca i principali obbiettivi economici per il 14 ° piano quinquennale (2021-2025)».

«I piani quinquennali - scrive il quotidiano cinese, pubblicato anche in Europa con informazioni che arrivano via satelliite - sono un meccanismo importante avviato negli anni '50, che ha guidato il paese attraverso alti e bassi economici, nonché cambiamenti nell'ambiente esterno, aiutando la Cina a garantire un importante aumento della forza della nazione e dei suoi sviluppo economico. L'anno scorso, il prodotto interno lordo del paese ha superato la soglia di 100 trilioni di yuan (15,4 trilioni di dollari USA) per raggiungere 101,5986 trilioni di yuan».