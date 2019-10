Atp Shanghai, vince Medvedev l'antidivo: 6-4 6-1 a Zverev

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarto titolo per Daniil Medvedev. Il tennista russo a Shanghai ha vinto il suo quarto torneo del 2019, nella sesta finale consecutiva. Ha dominato per 6-4 6-1 Alexander Zverev con la tranquillità dei forti. Del resto i suoi estimatori sostengono che Medvedev, nonostante l'apparenza "innocua", alla fine fa sembrare normale quel che facile non è.Zverev, in via di recupero dopo i dubbi della sua estate che vorrebbe dimenticare, non è ancora quello di prima. Ieri però ha battuto Matteo Berrettini, mentre oggi ha perso la terza finale Masters 1000 delle sei che ha giocato. Deve conservare, per ripartire, la reazione d'orgoglio dopo i cinque match point mancati nel secondo set del quarto di finale poi vinto contro Roger Federer.Medvedev raggiunge le 59 vittorie in stagione, le 46 sul duro, e vince il settimo titolo in carriera. Nonostante la qualificazione già assicurata per le Atp Finals, sarà in campo anche la prossima settimana a Mosca. Ed è curioso notare che Medvedev aveva sempre perso contro Zverev prima di questa finale. Ma, come diceva ieri, «i precedenti non credo siano così importanti: è una partita diversa, con situazioni diverse». Primatista di vittorie complessive sul duro e solo nei Masters 1000 in stagione, nel 2019 Medvedev ha perso solo 4 partite sulle 57 in cui ha vinto il primo set. E questo fa capire di che pasta sia fatto.